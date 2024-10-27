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В Госдуме высказались о вариантах ответа на удары вглубь территории России

России стоит продумать на три шага вперед ответ на потенциальные удары западным оружием вглубь территории страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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