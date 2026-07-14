Сенатор Джабаров назвал слова Мерца препятствием для мира на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц фактически выступил против мирного урегулирования конфликта на Украине.
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