RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 673 подписчика

Сенатор Джабаров назвал слова Мерца препятствием для мира на Украине

Сенатор Джабаров назвал слова Мерца препятствием для мира на Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц фактически выступил против мирного урегулирования конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии