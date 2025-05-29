В Смоленске отремонтируют здание, в котором останавливался Наполеон Бонапарт

Стоимость ремонта художественной школы в Смоленске составила почти 7,7 миллиона В 2025 году в областном центре пройдет ремонт фасада здания художественной школы имени Марии Клавдиевны Тенишевой, которая расположена на улице Октябрьской Революции.
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