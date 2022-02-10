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Уле Эйнар Бьорндален: «Сейчас медаль для Китая нереальна. Мы слишком далеко, было много подводных камней и сложная подготовка»

Восьмикратный олимпийский чемпион, главный тренер сборной Китая по биатлону Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал выступление команды на Играх в Пекине.

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