Очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной вызвал настоящий шок среди украинцев.Как сообщили РИА Новости русские силовики, статистика, которую невозможно скрыть или переписать, каждый раз заставляет украинцев задуматься об истинных масштабах потерь ВСУ в конфликте.