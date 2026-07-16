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Царьград

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Обмен телами погибших 501 к 31 вызвал шок на Украине

Обмен телами погибших 501 к 31 вызвал шок на Украине

Очередной обмен телами погибших между Россией и Украиной вызвал настоящий шок среди украинцев.Как сообщили РИА Новости русские силовики, статистика, которую невозможно скрыть или переписать, каждый раз заставляет украинцев задуматься об истинных масштабах потерь ВСУ в конфликте.

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