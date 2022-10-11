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В iOS 16 добавили новую раскладку клавиатуры, на которую перешел сооснователь Apple Возняк

В iOS 16 добавили новую раскладку клавиатуры, на которую перешел сооснователь Apple Возняк

В версии операционной системы iOS 16 для смартфонов iPhone появилась новая раскладка клавиатуры, созданная профессором Вашингтонского университета Августом Двораком и его шурином Вильямом Дилли в 1936 году как альтернатива раскладке QWERTY.

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