В iOS 16 добавили новую раскладку клавиатуры, на которую перешел сооснователь Apple Возняк

В версии операционной системы iOS 16 для смартфонов iPhone появилась новая раскладка клавиатуры, созданная профессором Вашингтонского университета Августом Двораком и его шурином Вильямом Дилли в 1936 году как альтернатива раскладке QWERTY.
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