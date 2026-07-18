Полное таяние ледников Антарктиды, Гренландии и горных вершин поднимет уровень Мирового океана примерно на 65–70 метров.
Сибирское море. Как изменится карта России, если растают все ледники мира
Комментарии
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Grandad
Аральское море с чего это появится?
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1 м.
АС
Анатолий Страшко
Пугалки зачем печатать. Если это и будет происходить , то со скоростью измеряемой тысячами поколений. Они даже не заметят этого. Вспомните Александрию, города в Японии под водой...А города в Южной Америке, оставленные людьми. И существующие в виде развалин и поныне. Оставление этих городов длилось веками. Помпея это единственный город нам известный, который исчез мгновенно. Вулкан виноват. А ледники тают медленно и не только тают, а даже опять наращиваются. Статьи эти конечно интересные и нужные. Зачем? А для того чтобы напомнить человеку , чтобы он ценил свою нынешнюю жизнь. Читал вот развлекуху разную. Задумывался. Мечтал. И в результате всё дальше уходил от желания воевать. Жить надо.
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
А и де же Сибирское море ?
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1 м.
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