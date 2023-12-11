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  • анна
    а что тут удивительного я понять не могу? как с луны свалились. в россии этим давно занимаются тысячи девушек. непоня...Блогерша продала ...
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Блогер потратил 175 тыс. долларов на "самую болезненную" операцию по удлинению ног

Блогер потратил 175 тыс. долларов на "самую болезненную" операцию по удлинению ног

Йеферсон Коссио потратил тысячи долларов на операцию, чтобы прибавить к своему росту еще 15 см. На своей странице в соцсети колумбиец признался 11 млн подписчиков, что перенёс самую болезненную процедуру в жизни.

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