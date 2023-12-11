Блогер потратил 175 тыс. долларов на "самую болезненную" операцию по удлинению ног

Йеферсон Коссио потратил тысячи долларов на операцию, чтобы прибавить к своему росту еще 15 см. На своей странице в соцсети колумбиец признался 11 млн подписчиков, что перенёс самую болезненную процедуру в жизни.
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