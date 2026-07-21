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Крымская газета

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Дуб, который видел Пушкин: "Богатырь Тавриды" претендует на звание "Российское дерево года"

Дуб, который видел Пушкин: "Богатырь Тавриды" претендует на звание "Российское дерево года"

Менее двух недель осталось до завершения голосования на конкурсе «Российское дерево года». Соревнование уникальных Дуб «Богатырь Тавриды», растущий в Детском парке Симферополя, участвует в конкурсе «Российское дерево года», который проводится уже в десятый раз.

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