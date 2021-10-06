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Голос Мордора: Украинский флот превращается в кладбище списанных кораблей

Голос Мордора: Украинский флот превращается в кладбище списанных кораблей

Один великий политик как-то сказал: «Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер». Наверное, так можно сказать не только о небольших странах, а в качестве корабля, не обязательно должен фигурировать именно крейсер Подойдёт и ледокол.

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