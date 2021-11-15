Как наивные Емели в эмиграцию уезжают. Эмиграционный лохотрон

Nataly

Элина Морозова Есть такая профессия поплакаться и пожалиться. А если нет повода, то его можно выдумать)))😩

После объединения Германии на землях бывшей ГДР никто не раздавал ничего бесплатно или за бесценок. Тем не менее, бездомные в Германии хоть и есть (любой желающий может их найти, к примеру, возле станции метро Zoo, в центре Берлина), но быть бездомным — это выбор этих людей. В Германии получить крышу над головой может любой желающий. Большинство (около 60 %) немцев живут в арендуемом жилье. Оплата аренды жилья — это дань, которую общество вынужденно платить собственникам сдаваемого в аренду жилья за возможность развиваться. Поэтому гражданское общество начало ограничивать аппетиты арендодателей. Первые законы, ограничивающие запросы арендодателей, появились в Англии в 1915 году. А в 1920 году были приняты акты, действующие в своей основе по сей день. Чтобы было ясно: до 1926 года любой взрослый человек мог купить опиум в английской аптеке без рецепта. В Германии законодательство различается по землям. Но, допустим, в Берлине собственник жилья может выселить человека, который оплачивает аренду, только предупредив его о разрыве договора за десять лет. Если по истечению этого срока арендатор не захочет съехать, собственник жилья может обратиться в суд. А тут как карты лягут. Мне известен случай, когда старенького дедушку, заявившего, что он привык к тому, что направо от дома в ста метрах у него булочная, а налево в ста пятнадцати — пивнушка. И поскольку он будет мучиться, если ему придётся переучиваться, судья отказался удовлетворить иск о выселении. Повышение арендной платы Для уже заключённых бессрочных договоров аренды это повышение установлено законом и очень ограничено: оно не может производиться чаще, чем раз в три года. При этом заключение срочного договора повторно или его фактическое продолжение после окончания срока делает его бессрочным. С 2015 года в Германии действует закон «Об ограничении арендной платы на дефицитное жильё». По нему в частности арендодателю, «использовавшему безвыходное положение семьи с целью получения завышенной оплаты», может грозить срок до трёх лет тюрьмы. Аренда вновь построенного или сильно перестроенного жилья может на определенный срок освобождаться от регулирования законом. Это само по себе совсем не плохо. Поскольку, с одной стороны, создаются новые рабочие места в строительстве, с другой, чтобы быть конкурентным, новое жилье должно быть удобнее и качественнее. Очень важный момент Любой конфликт между арендатором и владельцем жилья может быть решён либо по обоюдному согласию, либо в суде. Вариант с владельцем жилья, пришедшим с утра пораньше, открывшим дверь своим ключом и заявившим, что вы должны до вечера съехать, здесь невозможен. До шестидесяти процентов немцев живут на съёмном жилье. Причин, почему они не хотят вкладывать средства в недвижимость, на мой взгляд, три: ✔️ Они не хотят лишать себя возможности переехать туда, где их таланты и умения будут по достоинству оценены и оплачены. ✔️ Их права арендаторов защищены целой системой законов, а аппетиты арендодателей ограничиваются законами. ✔️ Любой конфликт между арендатором и арендодателем может быть решен либо по их взаимному согласию, либо в суде. Вам кого больше жаль? Себя, гордого владельца личного жилья, или бедного немецкого арендатора?