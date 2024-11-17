Премьер-министр Канады считает важным взаимодействие между странами для разрешения конфликта на Украине

Взаимодействие между странами необходимо для завершения конфликта на Украине. Так премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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