Начальник ГУР МО Украины: «Убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира»

После теракта в посёлке Пионерский (покушение на Захара Прилепина) отметилась заявлением террористическая группировка "Служба безопасности Украины": "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной «бавовне», которая случается с оккупантами и их приспешниками.