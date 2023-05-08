Спички - не игрушка

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    а  ниче  что  с  22  июня  начался  массовый  призыв??? вот  эти  колхозники  чаще  всего  и сдавались,,кадровые  хот..."А долго мы преда...

Начальник ГУР МО Украины: «Убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира»

Начальник ГУР МО Украины: «Убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира»

После теракта в посёлке Пионерский (покушение на Захара Прилепина) отметилась заявлением террористическая группировка "Служба безопасности Украины": "Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной «бавовне», которая случается с оккупантами и их приспешниками.

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