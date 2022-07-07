Украина может быть только антироссийской, то есть враждебной нам

Я вот думаю, что перелистывание старой тетради, то есть просмотр старых записей времён первой русской весны и первого русского лета, коим перелистыванием я сейчас часто занимаюсь, надо сделать регулярным и системным: это принесёт изрядную пользу.
Я вот думаю, что перелистывание старой тетради, то есть просмотр старых записей времён первой русской весны и первого русского лета, коим перелистыванием я сейчас часто занимаюсь, надо сделать регулярным и системным: это принесёт изрядную пользу.
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