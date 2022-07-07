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Украина может быть только антироссийской, то есть враждебной нам

Я  вот  думаю,   что  перелистывание  старой  тетради, то  есть   просмотр     старых    записей  времён  первой  русской  весны  и  первого  русского     лета,      коим  перелистыванием  я  сейчас  часто  занимаюсь,  надо  сделать  регулярным  и  системным:  это   принесёт   изрядную   пользу.

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