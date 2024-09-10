Александр Ситников 9 сентября 2024 г., 21:43 На фоне успеха армии России в первом микрорайоне Дзержинска бандеровцы придумали «большую перемогу» На фоне плохих для щирых громадян новостей с Покровского направления, а также критики офицерами ВСУ курской авантюры Сырского, самостийная пропаганда начала разгонять кейс «перемоги» в Нью-Йорке/Новгородском на Торецком/Дзержинском участке.