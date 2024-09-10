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Русский Днепропетровск

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Битва за Торецк: «херои» заявили о своем возвращении в Нью-Йорк и скрылись в клубах дыма

Александр Ситников 9 сентября 2024 г., 21:43   На фоне успеха армии России в первом микрорайоне Дзержинска бандеровцы придумали «большую перемогу» На фоне плохих для щирых громадян новостей с Покровского направления, а также критики офицерами ВСУ курской авантюры Сырского, самостийная пропаганда начала разгонять кейс «перемоги» в Нью-Йорке/Новгородском на Торецком/Дзержинском участке.

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