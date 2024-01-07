Гол Дорофеева помог «Вегасу» одолеть «Айлендерс»

«Вегас» забросил пять шайб в ворота «Айлендерс» и оформил победу. В ночь на 7 января в Пэрадайзе (штат Невада, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».