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Дело об узбечке и мёртвом младенце в Кстове взял на контроль глава СК Бастрыкин

Дело об узбечке и мёртвом младенце в Кстове взял на контроль глава СК Бастрыкин

23-летняя жительница Нижегородской области подозревается в убийстве своего новорождённого ребёнка.Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства младенца в Кстове.

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