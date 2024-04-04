Дело об узбечке и мёртвом младенце в Кстове взял на контроль глава СК Бастрыкин

23-летняя жительница Нижегородской области подозревается в убийстве своего новорождённого ребёнка.Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства младенца в Кстове.
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