В большом старинном сибирском городе жила пожилая пара, Алексей Петрович и Валентина Фёдоровна. Сын и дочь давно выросли и выпорхнули из родительского гнезда, обзавелись своими семьями, стали сами родителями со своими хлопотами и заботами.
Там тебе будет хорошо
Комментарии
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Элеонора Коган
Вы правы, чтобы не стали собаки сиротами. У меня та же проблема с котами. Всё время волнуюсь за них, об их будущем.
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3 н.
Элеонора Коган
Да, сынок и внук оказались сволочами.Не захотел сынок взять к себе собаку и тем самым предал память родителей. Много бед пришлось пережит бедному Уралу. Хорошо,что ему встретился такой человек, как Андрей, он спас пёсику жизнь!!!Теперь Урал-Рекс счастлив, ведь у него есть Настоящий Друг - Андрей!!!
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3 н.
Zoia Goldshtab
Братья наши менишие- самые настоящие наши дети и на всю их короткую жизнь.....грустный рассказ о человеческом бездушии, непорядочности и гадкости и предательстве близких людей.....
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3 н.
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