Там тебе будет хорошо

Элеонора Коган Вы правы, чтобы не стали собаки сиротами. У меня та же проблема с котами. Всё время волнуюсь за них, об их будущем.

Элеонора Коган Да, сынок и внук оказались сволочами.Не захотел сынок взять к себе собаку и тем самым предал память родителей. Много бед пришлось пережит бедному Уралу. Хорошо,что ему встретился такой человек, как Андрей, он спас пёсику жизнь!!!Теперь Урал-Рекс счастлив, ведь у него есть Настоящий Друг - Андрей!!!