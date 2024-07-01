Авиарейс из Омска в Усть-Ишим, который должен был состояться сегодня (впервые за 30 лет), ночью исчез с онлайн-табло аэропорта.
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Авиарейс из Омска в Усть-Ишим, который должен был состояться сегодня (впервые за 30 лет), ночью исчез с онлайн-табло аэропорта.