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Аспиналл – об анонсе поединка Джонс – Миочич: «Я буду там. Если надо, то подерусь с обоими за ночь – только дайте неоспоримый титул»

«Безусловно, я буду на поединке Джонса и Миочича. Если понадобится, то подерусь с ними обоими в одну ночь.

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