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ВСУ потеряли на херсонском направлении 60 военных, системы М777 и САУ Zuzana-2

ВСУ потеряли на херсонском направлении 60 военных, системы М777 и САУ Zuzana-2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести потери на херсонском направлении. За сутки противник потерял до 60 военных, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) Zuzana-2.

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