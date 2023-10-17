В Брюсселе неизвестный убил двух футбольных болельщиков, протестуя против поддержки Евросоюзом Израиля

Новый конфликт на Ближнем Востоке ожидаемо привел к всплеску насилия и в европейских столицах. В столице Бельгии Брюсселе, где размещаются руководство НАТО и Евросоюза, нападению подверглись футбольные болельщики из Швеции, двое человек убиты.