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Военное обозрение

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В Брюсселе неизвестный убил двух футбольных болельщиков, протестуя против поддержки Евросоюзом Израиля

В Брюсселе неизвестный убил двух футбольных болельщиков, протестуя против поддержки Евросоюзом Израиля

Новый конфликт на Ближнем Востоке ожидаемо привел к всплеску насилия и в европейских столицах. В столице Бельгии Брюсселе, где размещаются руководство НАТО и Евросоюза, нападению подверглись футбольные болельщики из Швеции, двое человек убиты.

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