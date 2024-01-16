Врач Черемисова напомнила работающим на удалёнке о гимнастике для здоровья спины

Травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Дарья Черемисова посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.
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