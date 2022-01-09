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Поспишил о деле Джоковича: «Обратите внимание на молчание ATP. Они уже не раз показывали, что им все равно на игроков»

Канадец Вашек Поспишил, вместе с Новаком Джокович основавший ассоциацию игроков PTPA, прокомментировал реакцию ATP на ситуацию, в которую серб попал при въезде в Австралию.

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