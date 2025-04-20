Депутат Шеремет призвал США принять окончательный статус Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Соединенные Штаты признать российский статус полуострова и обратил внимание на невозможность компромиссов в данном вопросе, передает РИА Новости.
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