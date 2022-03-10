Popcaketv

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Елена Яковлева умоляет открыть гуманитарные коридоры в Украине, чтобы вывезти оттуда тело скончавшегося отца

Елена Яковлева умоляет открыть гуманитарные коридоры в Украине, чтобы вывезти оттуда тело скончавшегося отца

Елена Яковлева в данный момент переживает личную драму – у нее на территории Украины скончался отец. Из-за всего, что происходит в стране, она не может вывезти тела близкого человека, чтобы достойно похоронить его.

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