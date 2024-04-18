360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    Чёрная плесень допрыгалась ! Культурному обращению русских с ней пришёл конец: теперь перед разговором с чёрной плесе...Контроль над мигр...
  • tsan tsan
    Последние ещё опаснее, ибо денег у них достаточно, чтобы даже овд в Питере прикупать.Контроль над мигр...
  • Ольга Каширина
    И речь идет не только о таджиках, но и о азербайджанцах тоже.Контроль над мигр...

Юрист Имранова: ТК РФ позволяет взять отпуск на 2 и 3 мая между праздниками

Юрист Имранова: ТК РФ позволяет взять отпуск на 2 и 3 мая между праздниками

Трудовой кодекс РФ позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Об этом РИА «Новости» рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх