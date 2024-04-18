Юрист Имранова: ТК РФ позволяет взять отпуск на 2 и 3 мая между праздниками

Трудовой кодекс РФ позволяет взять отпуск на два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Об этом РИА «Новости» рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова.