«Слушаем и размышляем»: К чему приведет новая концепция образования в школах

Министерство образования и науки намерено пересмотреть школьную программу. Такие важные школьные предметы, как физика, химия и биология, Министерство образования предлагает не изучать по отдельности, как это принято в учебных заведениях уже десятки лет, а объединить все три дисциплины в одну под названием «Науки».