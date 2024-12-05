«Будем готовы сделать всё, чтобы защитить наши законные интересы»: полный текст интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

Россия будет готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении Москве «стратегического поражения», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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