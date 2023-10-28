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Пошли на попятную? В ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными

Пошли на попятную? В ХАМАС выдвинули ключевое предложение по обмену пленными

Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт, говорится в заявлении главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

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