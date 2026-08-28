Росатом не завершил сделку с Шишкаревым из-за юридических формальностей

Сделка по продаже 51% ГК "Дело" Росатому перенесена из-за отсутствия Сергея Шишкарева. Подписание документов было намечено на 28 августа, однако юридические формальности, по мнению Шишкарева, еще не соблюдены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пароль – "Марин"....
- Додик: Народ Росс...
- Канцлер ФРГ Мерц ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым