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Царьград

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Росатом не завершил сделку с Шишкаревым из-за юридических формальностей

Росатом не завершил сделку с Шишкаревым из-за юридических формальностей

Сделка по продаже 51% ГК "Дело" Росатому перенесена из-за отсутствия Сергея Шишкарева. Подписание документов было намечено на 28 августа, однако юридические формальности, по мнению Шишкарева, еще не соблюдены.

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