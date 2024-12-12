Аргументы и Факты
  • Александр Макеев
    Венесуэла должна резервуары с нефтью танкеров с её нефтью, заводимые насильно в порты США, вскрывать взрывами заранее...WSJ: ВС США прове...
  • Eduard
    А я видел гандоны с изображением Барака Обамы и его белых рабов из партии демократов!Демократы показал...
  • Eduard
    Как они не поймут,не получат они Украину,даже если все в Европе повесятся.это реально наша безопастность!Президент АРБ Тос...

«Ветераны России» предложили запретить продажу фейерверков на время СВО

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложением временно запретить продажу пиротехники в период проведения специальной военной операции (СВО).

Комментарии
