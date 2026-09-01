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Газета.ру

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Держатели корпоративных карт Банка ДОМ.РФ смогут получить кешбэк

Держатели корпоративных карт Банка ДОМ.РФ смогут получить кешбэк

Банк ДОМ.РФ запустил программу начисления кешбэка для держателей корпоративных банковских карт, сообщает пресс-служба банка.

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