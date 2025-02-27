В каких регионах России самые высокие и самые маленькие пенсии

МОСКВА, 27 февраля, ФедералПресс. Разница в размере пенсий в российских регионах превысила 2,3 раза. Разрыв между пенсионными выплатами для неработающих граждан в северных и южных субъектах достиг 27 тысяч рублей.
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