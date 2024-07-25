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Петербургский дневник

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Врач Кондратова: употребление сладкого может являться причиной диабета второго типа

К болезни могут привести и аутоиммунные процессы Частое употребление сладкого может являться причиной диабета второго типа при условии, что увлечение сладостями приведет к набору лишнего веса и ожирению, которое предрасполагает к развитию инсулинорезистентности, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Марина Кондратова.

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