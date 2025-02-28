ПВО России сбили 23 украинских дрона над Курской и соседними областями

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 23 украинских беспилотников. Беспилотники были сбиты над Курской, Орловской, Брянской, Смоленской областями и Краснодарским краем благодаря действиям ПВО.
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