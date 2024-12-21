Беженец рассказал об обстреле мирных жителей ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцировали обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) до освобождения населенных пунктов российскими войсками, рассказал беженец Александр.
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