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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Салавата»: «У нас есть команда для больших задач. Много хороших и разноплановых игроков»

– В чем, на ваш взгляд, «Салават Юлаев» прибавил по сравнению с прошлым сезоном, где команда стала сильнее? – На наш взгляд, команда стала мощнее, у нее появился хороший запас.

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