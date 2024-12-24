Российская альтернатива Toyota Alphard и Lexus LM. В продаже появился люксовый «Соболь NN» за 7,35 млн рублей

Компания «Луидор» построила особо комфортную версию пассажирского фургона «Соболь NN»: если у обычного варианта машины пять мест в пассажирском салоне, то у спецверсии места только три, зато каких: раздельные кресла с обивкой из натуральной кожи снабжены электрорегулировками, подогревом и оттоманкой.
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