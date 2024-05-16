Кулеба заявил, что Киев планирует вскоре получить 7 комплексов ПВО Patriot

Руководитель внешнеполитического ведомства киевского режима Дмитрий Кулеба поделился сведениями о том, что в рамках диалога с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном он добился от Вашингтона обещания передать семь установок ПВО Patriot.