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Кулеба заявил, что Киев планирует вскоре получить 7 комплексов ПВО Patriot

Кулеба заявил, что Киев планирует вскоре получить 7 комплексов ПВО Patriot

Руководитель внешнеполитического ведомства киевского режима Дмитрий Кулеба поделился сведениями о том, что в рамках диалога с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном он добился от Вашингтона обещания передать семь установок ПВО Patriot.

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