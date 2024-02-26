Добрый Мир
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Добрый Мир

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Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

2 дня назад 4,1K прочитали Запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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Лев Добрый
Теперь слово за основным кандидатом в президенты России, у него в руках находится четвёртый друг и хранитель России - черный чемоданчик и красная кнопка!🤠👍👈
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