Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу

2 дня назад 4,1K прочитали Запреты Запада направлены не на российские власти и бизнес, а против всех россиян, это нужно запомнить и мстить им везде, где только можно, выразил мнение зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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