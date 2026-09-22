В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

Под Тольятти в Самарской области автобус с людьми врезался в отбойник. Об этом сообщило ТАСС. «Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Тольятти в Самарской области выросло до 19, в больницах находятся 5 человек», — говорится в публикации.