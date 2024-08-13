Змеи подбираются к квартирам приморцев

В Приморье ядовитая змея заползла в подъезд жилого дома и притаилась возле углубления в полу. Очевидец снял хищника на камеру, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Уссурийск – Михайловский район».
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