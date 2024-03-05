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ФедералПресс

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Матвиенко высказалась о женщинах, поддерживающих бойцов СВО: «‎Вы – душа России»

Матвиенко высказалась о женщинах, поддерживающих бойцов СВО: «‎Вы – душа России»

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что такие качества российских женщин, как милосердие и отзывчивость, сейчас очень важны для поддержки участников СВО.

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