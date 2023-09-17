Власть в России осознала, что скоро может полыхнуть на всю страну, что люди ментально созрели взять оружие в руки и начать борьбу с мигрантами самостоятельно.
В Госдуме озвучили жёсткий фильтр для мигрантов: Провинился один – весь клан обратно в аул
Комментарии
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Р
Роман
Только депортация за любое преступление против росиян и России выправит ситуацию в стране!!!И обязательно принимать мигрантов имеющих востребованные специальности и знающих русский язык!!!
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7 час.
Зоя Копань
Все востребованные для нас специальности и на их родине пригодятся, к нам едут из отдалённых аулов, Вы посмотрите как женщины у них одеты, (я не имею ввиду что в платках, просто, зачуханные какие то) не знаю как у Вас, но по нашим мигрантам в Приморье видно, хотя их мужчины более современно смотрятся, конечно они обжились, узнали что можно получить от нашего государства кое какие льготы, а потом перевозят сюда свои семьи.
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7 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Да кто ему разрешит принять это решение? Хуснуллин или Титов?
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6 час.
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