В Госдуме озвучили жёсткий фильтр для мигрантов: Провинился один – весь клан обратно в аул

Зоя Копань

Все востребованные для нас специальности и на их родине пригодятся, к нам едут из отдалённых аулов, Вы посмотрите как женщины у них одеты, (я не имею ввиду что в платках, просто, зачуханные какие то) не знаю как у Вас, но по нашим мигрантам в Приморье видно, хотя их мужчины более современно смотрятся, конечно они обжились, узнали что можно получить от нашего государства кое какие льготы, а потом перевозят сюда свои семьи.