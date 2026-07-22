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Газета «Культура»

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В рамках фестиваля Ruskeala Symphony в Карелии состоялось 16 концертов

В рамках фестиваля Ruskeala Symphony в Карелии состоялось 16 концертов

В Карелии завершился юбилейный X фестиваль Ruskeala Symphony. Масштабное событие в течение двух дней проходило на площадках Горного парка «Рускеала» и собрало тысячи поклонников искусства, передает краевое министерство культуры.

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