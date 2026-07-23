🏠 Почти 430 тысяч «квадратов» жилья введено в Крыму за первое полугодие Для дальнейшего строительства уже сформировали 7,7 тысячи земельных участков под ИЖС общей площадью более 620 гектаров.
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🏠 Почти 430 тысяч «квадратов» жилья введено в Крыму за первое полугодие Для дальнейшего строительства уже сформировали 7,7 тысячи земельных участков под ИЖС общей площадью более 620 гектаров.