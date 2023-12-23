Председатель СК России поручил доложить по обстоятельствам пожара в многоквартирном доме в Ростовской области

Накануне в следственные органы поступило сообщение о том, что после тушения пожара в квартире, расположенной по улице Буденновской города Новочеркасска, в медицинское учреждение были госпитализированы три человека, в том числе несовершеннолетний, с телесными повреждениями в виде ожогов.