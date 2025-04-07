Yur-gazeta.Ru В городских пейзажах уже не вызывает удивления стремительное передвижение курьеров различных платформ доставки еды.
Тайны квадратных сумок: как курьеры-мигранты становятся незримыми проводниками контрабанды
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Сергеев
Выборочные проверки обязательны, как ГИБДД на дорогах. И через некоторое время вырисуется ясная картина, по которой можно принимать меры.
Ответить
12 час.
Тамара Султангареева
С 1 апреля должны были запретить мигрантам работать в такси. Ага... Как работали, так и работают. А сколько ещё нелегальных бомбят на дорогах. Законы не действуют. Беспредел продолжается.
Ответить
4 час.
САША ЛЕПАЕВ
но и где борьба с диаспорами. или как и всегда очередной вброс что хотят слышать люди. и тишина все остается по прежнему. гнать такое правительство что не исполняет свои прямые обязанности.зачем оно нужно людям.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии