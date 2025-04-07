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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    вот про это психиатру тоже расскажи ...вижу мол облетающую шкуру и худенькое тельце ...и тишина ...он поймет о чем ре...В СССР можно было...
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Тайны квадратных сумок: как курьеры-мигранты становятся незримыми проводниками контрабанды

Тайны квадратных сумок: как курьеры-мигранты становятся незримыми проводниками контрабанды

Yur-gazeta.Ru В городских пейзажах уже не вызывает удивления стремительное передвижение курьеров различных платформ доставки еды.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Выборочные проверки обязательны, как ГИБДД на дорогах. И через некоторое время вырисуется ясная картина, по которой можно принимать меры.
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12 час.
Тамара Султангареева
С 1 апреля должны были запретить мигрантам работать в такси. Ага... Как работали, так и работают. А сколько ещё нелегальных бомбят на дорогах. Законы не действуют. Беспредел продолжается.
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4 час.
САША ЛЕПАЕВ
но и где борьба с диаспорами. или как и всегда очередной вброс что хотят слышать люди. и тишина все остается по прежнему. гнать такое правительство что не исполняет свои прямые обязанности.зачем оно нужно людям.
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2 час.
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