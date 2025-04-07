Тайны квадратных сумок: как курьеры-мигранты становятся незримыми проводниками контрабанды

ВС Владимир Сергеев Выборочные проверки обязательны, как ГИБДД на дорогах. И через некоторое время вырисуется ясная картина, по которой можно принимать меры.

Тамара Султангареева С 1 апреля должны были запретить мигрантам работать в такси. Ага... Как работали, так и работают. А сколько ещё нелегальных бомбят на дорогах. Законы не действуют. Беспредел продолжается.