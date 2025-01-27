Климатолог Терешонок связал аномальное тепло января с терактами на «Севпотоках»

По мнению Николая Терешонка, климатолога ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», аномально теплый январь может быть связан с выбросами газа после инцидентов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году.